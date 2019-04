Sint-Pieterskerk opnieuw voorzien van kruis en windhaan Antoon Verbeeck

11 april 2019

Een gespecialiseerde firma plaatste vanmorgen het kruis terug op de Sint-Pieterskerk in het centrum van Berlaar. Het kruis, dat zo’n 500 kilogram weegt, werd in 2017 verwijderd en nadien gerestaureerd. Ook de windhaan, die een nieuwe laag bladgoud kreeg, werd opnieuw op zijn vertrouwde plaats gezet. “Twee jaar geleden stelden we vast dat het kruis helemaal doorgeroest was”, zegt schepen van Patrimonium Jan Hendrickx (N-VA). “Het risico op stukken werd te groot en daarom hebben we het laten wegnemen. Het kruis werd onlangs grondig gerestaureerd en kan nu terug op z’n rechtmatige plek bovenaan de kerk plaatsnemen. De volledige kerk wordt momenteel gerenoveerd en het kruis en de haan horen daar uiteraard ook bij.” In een latere fase komt er tussen het kruis en de haan nog een bol. “Zolang er stellingen rond de kerk staan, wordt de bol niet geplaatst, op advies van de aannemer. We willen op deze manier diefstal voorkomen." De totale kostprijs van de restauratie van het kruis, haan en bol is 7.000 euro. De Sint-Pieterskerk wordt sinds september gerenoveerd, wat een prijskaartje van 3,5 miljoen euro heeft.