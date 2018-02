Russische studenten komen op bezoek 14 februari 2018

Begin februari vond er een Russische studentenuitwisseling plaats in Berlaar. Twaalf studenten, 18 tot 21 jaar, sliepen bij Berlaarse gastgezinnen en ook bij burgemeester Walter Horemans. Ze bezochten onder meer de middelbare school Heilig Hart van Maria, het gemeentehuis, het federale parlement in Brussel en spendeerden een dag in de universiteitsbuurt van Antwerpen. " Hoofddoel van deze uitwisseling was om de Russische studenten te laten ervaren hoe Belgische jongeren leven en hoe ons politiek systeem in elkaar zit", zegt burgemeester Walter Horemans.





(WAE)