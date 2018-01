Rellen ontsieren voetbalwedstrijd 02u39 0

De voetbalmatch tussen Lyra TSV en Racing Mechelen zondagnamiddag op de gemeentelijke Doelvelden in Berlaar is ontaard in een vechtpartij en vandalisme. "Heel de match is goed verlopen en Racing Mechelen won met 1-2 tegen Lyra. Op het einde ondstonden er echter schermutselingen, toen een supporter van Lyra bier over een fan van de tegenstander gooide", zegt de Berlaarse burgemeester Walter Horemans, die de match volgde. Er ontstond een vechtpartij waarbij enkele Racing-heethoofden betrokken waren. De politie kwam met een dertigtal agenten ter plaatse. Er werden reclameborden beschadigd. "Racing Mechelen had geen reden om zo te reageren aangezien ze hadden gewonnen. Er zijn supporters met een stadionverbod, maar in eerste provinciale kan je dit niet controleren. De politie voerde de heethoofden uit het stadion. Daarna werd alles rustig", zegt de burgemeester nog. (WAE)