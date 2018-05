Regenboogvlag vrolijkt dorpsplein op 17 mei 2018

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie wappert de regenboogvlag sinds gisteren op het dorpsplein van Berlaar.





Burgemeester Walter Horemans hees samen met Mister Gay Belgium-finalist Falko De Bolster de vlag. Falko werkte in het verleden als studieadviseur voor de Spaanse School Don Quichote, maar woont sinds maart in Berlaar. Op 2 juni is hij terug te vinden in zaal Elckerlyc in Antwerpen voor de grote finale van Mister Gay Belgium 2018.





(WAE)