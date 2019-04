Recensie De Klappeistaak: Kempense degelijkheid Annelin Marien

03 april 2019

09u46 0 Berlaar Het koffie- en lunchhuisje met de vreemdste naam, maar de huiselijk gezelligste inrichting en landelijkste ligging, vind je zonder twijfel in Gestel. Zussen Carine en Nicole baten De Klappeistaak uit, en vonden inspiratie voor de naam bij het monument op het plein voor hun koffiehuisje. Daar staat nog een oude schandpaal, die bij de oudere generatie bekend staat als een 'klappeistaak’. De Klappeistaak ligt in het landelijke, Kempense Gestel, perfect om op een luie middag of na een wandeling of fietstocht een koffie te gaan drinken of een boterham te gaan eten.

Voor mij is het een luie middag geworden, en ik neem mijn grootmoeder, ‘ons moeke’, mee naar Gestel, want het is tenslotte een van haar favoriete adresjes. Er is niet heel veel keuze om te lunchen, maar dat is goed, want alles is vers. Ik bestel een toast met zalm en eiersla, moeke een croque hawaii. We krijgen beiden een zeer degelijke portie met een fris slaatje erbij. Mijn boterham is net goed getoast, met lekkere zalm en verse eiersla. Met een croque hawaii kan je sowieso niet veel misdoen, maar moeke vindt hem in ieder geval uitstekend. Aan een degelijke, verse lunch mag je je dus zeker verwachten in De Klappeistaak.

Om af te sluiten bestellen we elk nog een stukje taart. Moeke neemt kriekenbiscuit, die lekker luchtig is, en ik neem plattekaastaart. Ja, hier in Gestel is cheesecake nog gewoon plattekaastaart, en dat vind ik ook zo leuk aan het landelijke, Kempense koffiehuisje. En ook mijn stuk taart is lekker vers, en beide zijn tof gepresenteerd met een stukje fruit op een schattig bloemenbordje. De Klappeistaak is het perfecte adresje voor een lunch met ‘de moeke’, en natuurlijk met een stukje taart achteraf.

Contactgegevens:

Lambertusplaats 4, 2590 Berlaar (Gestel)

03 366 69 88

Openingsuren:

van donderdag tot en met maandag geopend van 8u30 tot 17u00, dinsdag & woensdag gesloten

Prijzen:

Lunchgerechten: €7,5 - €16,5

Taart: €6

Scores:

Eten: 7,5/10

Bediening: 8/10

Comfort: 8/10