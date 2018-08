Ravage blijkt nog groter dan gedacht TWEE HUIZEN ONBEWOONBAAR, KEBABZAAK EN BANK MOETEN SLUITEN TIM VAN DER ZEYPEN

17 augustus 2018

02u34 0 Berlaar Een dag na de zware brand in de opslagplaats in het centrum wordt de schade pas echt zichtbaar. Het pand moet volledig gesloopt worden, de bewoners van twee woningen zijn nog steeds dakloos. De brandweer moest zelfs gisteren nog nablussen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

In de loop van de voormiddag stuurde het gerecht een branddeskundige en het labo ter plaatse. "Voorlopig is enkel bekend dat de brand ontstaan is op de eerste verdieping", meldt burgemeester Walter Horemans (CD&V). Na de vaststellingen werd de site vrijgegeven en kon de schade worden opgemeten. En die is bijzonder groot. Het pand langs de Legrellestraat is volledig verwoest en zal gesloopt moeten worden. De vlammenzee richtte verder ook nog heel wat schade aan twee woningen.





"Eén woning is volledig verwoest. In afwachting van een noodwoning hebben we voor de bewoner een oplossing gevonden in een Bed&Breakfast", gaat de burgemeester verder. "Voor de bewoners van de andere woning, een koppel met schoonmoeder, vonden we een tijdelijke oplossing in een hotel in Lier. Inmiddels doen we er alles aan om nog voor het weekend de woning zo snel mogelijk gereinigd te krijgen." Deze bewoners hebben ook nog een persoonlijk trauma te verwerken. Hun dertienjarige hond kwam om bij de brand.





Verder zal er ook voor twee winkelpanden op de Markt, waaronder een Argenta-bankkantoor en een kebabzaak, een oplossing moeten worden gezocht. De brand richtte ook in de kebabzaak heel wat schade aan. De eigenaars, die de zaak nog niet lang uitbaten, zijn momenteel op zoek naar een ander pand. Ze worden daarin gesteund door de gemeente. De zaakvoerder van het bankkantoor hoopt eveneens zo snel mogelijk een nieuw winkelpand te vinden. In tussentijd kunnen klanten terecht bij bankfilialen in de buurt.





Vlammen laaien weer op

De brandweer had heel wat moeite om de brand onder controle te krijgen. De brandweerlui moesten nog een hele avond nablussen en gisteren laaide het vuur in een matras zelfs opnieuw op. Gelukkig kon de brandweer de vlammen tegenhouden alvorens de vlammen ook kledingzaak De Zon bedreigden. "Wij waren niet thuis, tot woensdag waren we op vakantie in Barcelona", vertellen zaakvoerders Koen Luyten en Heidi Verelst. "Best schrikken als je het nieuws hoort. Gelukkig valt het mee. We hebben wat geurhinder, maar na verluchting konden we openen."





Door de brand moesten ook zo'n dertig buurtbewoners geëvacueerd worden. "Zij werden opgevangen in het RVT Sint-Augustinus, waar ze eten en drinken kregen", zegt burgemeester Horemans nog. "Omstreeks 19 uur zijn we CO-metingen gaan uitvoeren in hun woningen. Na een uurtje mochten de meeste mensen opnieuw naar hun woning." Bij de brand raakte niemand gewond.