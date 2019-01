Raad voor Verkiezingsbetwistingen gunt Groen geen hertelling van de stemmen Antoon Verbeeck

07 januari 2019

18u43 0 Berlaar De Raad voor Verkiezingsbetwistingen is niet ingegaan op het verzoek om de Berlaarse verkiezingsstemmen te hertellen. Oppositiepartij Groen diende eind vorig jaar een klacht in bij de raad en hoopte via een hertelling een extra zetel in de gemeenteraad binnen te halen.

Groen had maar enkele stemmen nodig om een derde zetel in de wacht te kunnen slepen, een zetel die tot meerderheidspartij N-VA behoort. “We moesten dit doen, omdat het op zo weinig stemmen aankomt”, aldus lijsttrekker van Groen Koen Kerremans in december. Ondertussen boog de Raad voor Verkiezingsbetwistingen zich over de klacht. Het oordeel: de verkiezingsstemmen van Berlaar moeten niet herteld worden. “We zijn uiteraard ontgoocheld over deze uitspraak. In Berlaar telt men de stemmen nog manueel. Het is dus best mogelijk dat er onvrijwillige overtredingen zijn gebeurd tijdens de telling”, reageert Kerremans.

Groen kan nog wel een poging ondernemen bij de Raad van State. “Daar ben ik persoonlijk geen voorstander van. Het partijbestuur buigt zich vanavond over eventuele volgende stappen”, zegt Kerremans. “Wat we wel al zeker gaan doen is op één van de volgende gemeenteraden voorstellen om werk te maken van het elektronisch stemmen. De gemeente moet hier voluit voor gaan.”

“Er waren weinig argumenten om te reclameren over het verloop van de telling. Groen heeft op 14 oktober ook geen bezwaar ingediend. Ik had dus wel een vermoeden dat de Raad voor Verkiezingsbetwistingen geen gevolg zou geven aan het bezwaarschrift van Groen”, reageert burgemeester van Berlaar Walter Horemans (CD&V). “Wij willen zeker nadenken over het invoeren van elektronisch stemmen. Berlaar is één van de laatste gemeenten en steden waar er nog met pen en papier wordt gestemd. Nu we samen met Putte, waar men wel al op de kar van het elektronisch stemmen is gesprongen, in het kanton zitten, is het wel iets om werk van te maken.”