Provincie zorgt voor centen fietsostrade 30 maart 2018

De bestendige deputatie zegt dat de provincie zal zorgen voor het ontwerp van de aanleg van de fietsostrade Lier, Berlaar en Heist-op-den- Berg. Bovendien keurde de provincieraad een nieuw subsidiereglement goed waardoor ook aanleg en grondkosten voor 100% zullen gesubsidieerd worden, 50% door Vlaanderen en 50% door de provincie. Berlaar is verheugd dat er eindelijk werk wordt gemaakt van de fietsostrade die het dorp verbindt met Heist-op-den Berg en Lier. "Deze fietsostrade zal een veilige en rustige verbinding vormen voor fietsers tussen Lier, Berlaar en Heist op-den-Berg. In de toekomst zal deze fietsostrade ook over de provinciegrens heen een aansluiting maken met de fietsostrade Lier-Nijlen-Herentals", zegt schepen van Openbare Werken Jan Hendrickx (N-VA). (WAE)