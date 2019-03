Oppositiepartij wil geen knallend vuurwerk tijdens avondfeest - Gemeente heeft alternatief klaar Antoon Verbeeck

22 maart 2019

08u36 0 Berlaar Oppositiepartij Vlaams Belang Berlaar spoorde tijdens de gemeenteraad bij de meerderheid aan om dit jaar het avondfeest niet meer af te sluiten met klassiek vuurwerk. De partij is voorstander van geluidsarm vuurwerk of een lichtshow. Het gemeentebestuur broedt al op een alternatief.

“De Algemene Bestuurlijke Politieverordening die in Berlaar geldt, verbiedt vuurwerk af te steken. Een uitzondering wordt voorzien op 1 januari tussen middernacht en 1 uur. Algemeen beschouwd is het afsteken van vuurwerk in die toegestane periode de afgelopen jaren enorm afgenomen. In tegenstelling tot jaren geleden, bestaat er dus ook in Berlaar intussen voldoende draagvlak om het klassieke lawaaierige vuurwerk in vraag te stellen”, sprak Dirk Aras (Vlaams Belang). “Dit betekent niet dat het Vlaams Belang pleit voor een verbod. Dit betekent wel dat we als gemeentelijke overheid voor ons zelf het gebruik van klassiek vuurwerk in vraag moeten durven stellen. Dient het avondfeest, laatste zaterdag van juni, nog met klassiek vuurwerk te worden afgesloten? Waarom zouden we niet onderzoeken of er gelijkwaardige alternatieven bestaan of beter nog: uitkijken naar een vernieuwend concept.”

Een nieuw concept zou volgens Vlaams Belang niet alleen aantrekkelijker zijn maar ook beter voor het dierenwelzijn. Het gemeentebestuur heeft al een concreet idee. “Het college is al langer van plan om te bekijken of het knallend vuurwerk kan vervangen worden”, reageerde Ingeborg Van Hoof (CD&V), schepen van Dierenwelzijn en Cultuur. “We hebben acht firma’s uitgenodigd om een voorstel te doen rond stil vuurwerk, daarvan gingen twee firma’s gingen in op onze vraag. Nu hebben wij de keuze tussen deze twee firma’s. Het budget ligt wel een beetje hoger, wij schatten zo’n 3.000 in plaats van 2.500 euro. Het vuurwerk duurt ook iets minder lang, van twintig minuten naar tien à vijftien minuten.”