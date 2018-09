Ontdek schatten van Sint-Lambertuskerk 07 september 2018

Benieuwd welke schatten de prachtige Sint-Lambertuskerk in Gestel herbergt? Een gids geeft je nu zondag graag uitleg tussen 10 en 17 uur. Daarna kan je deelnemen aan een begeleide toer door Gestel en Berlaar. Deze rondrit vertrekt om 10, 12, 14 en 16 uur aan de Sint-Lambertusplaats. Vooraf inschrijven is aangewezen via vrijetijd@berlaar.be. Burgemeester Walter Horemans geeft het goede voorbeeld en 'tuft' met zijn vespa rond. (WAE)