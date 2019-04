Notre Dame-scenario is volgens aannemer Sint-Pieterskerk onwaarschijnlijk: “Berlaar mag op twee oren slapen” Antoon Verbeeck

16 april 2019

14u27 1 Berlaar Kan een Notre Dame-scenario ook plaatsvinden in Berlaar, waar momenteel de Sint-Pieterskerk wordt gerestaureerd? Als we de aannemer mogen geloven, mogen de Berlaarnaars er gerust in zijn. “Ik vermoed dat de oorzaak in Parijs bij solderingen ligt. Daar controleren wij streng op”, aldus de aannemer.

Berlaar en Parijs: het is appelen met peren vergelijken, of zeg in dit geval maar met meloenen, en toch hebben de twee iets gemeen. Zowel aan de Notre Dame als aan de bescheidenere Sint-Pieterskerk in hartje Berlaar staan er dezer dagen stellingen. Net als zijn grote Franse broer wordt de Sint-Pieterskerk gerestaureerd, een taak van aannemer Van Loy & Cie uit Herselt. Hoewel de restauratiewerken aan de Notre Dame mogelijks aan de basis liggen van de hevige brand die er gisterenavond ontstond, hoeven ze in Berlaar niets te vrezen. “Of de mensen in Berlaar op hun twee oren mogen slapen? Ja, dat durf ik wel te zeggen”, zegt Rudy Peeters, directeur van Van Loy & Cie. “Het probleem bij deze oude gebouwen is dat de dakgoten op hout rusten. Vaak is dat hout helemaal verpulverd. Wanneer de nieuwe dakgoot op zijn plaats wordt gesoldeerd, waarbij temperaturen van 150 graden worden gehaald, kan het dus zijn dat het verpulverd hout warm wordt. Meteen na de werken zie je het niet, maar intern is dat hout dan opgewarmd. Pas na enkele uren kan het in brand schieten. Wanneer er dan geen werkmannen aanwezig zijn op de werf zit je natuurlijk in de problemen.”

“Het nakijken van de solderingen is binnen ons bedrijf een hot item. Het is bij onze een mensen een automatische geworden. Wij raden ze aan om voor een soldering het hout te checken en desnoods te vervangen. Wanneer dat laatste niet kan, vaak kan dat niet omwille van financiële redenen, wordt er op het einde van de werkdag nog een controle gedaan. De laatste soldering doen wij telkens om 14 uur, zodat er om 16 uur nog een laatste controle kan plaatsvinden. Laat de constructie van het gebouw het toe, dan gebeurt de soldering los van het gebouw, op bijvoorbeeld een werktafel. Op onze werven is er ook altijd een brandblusapparaat aanwezig.”

“Toen ik het nieuws uit Parijs vernam, dacht ik meteen aan de solderingen. Naar mijn mening is de kans groot dat daar de oorzaak van de brand ligt. Sommige kerken, zoals die bijvoorbeeld van Aarschot, hebben een sprinklersysteem, een blussysteem dat meteen aanspringt wanneer het rookontwikkeling opmerkt. Ik vermoed dat dergelijk systeem niet aanwezig was in de Notre Dame”, legt Peeters uit. “Onze firma is deze week gesloten en toch heb ik al van verschillende collega’s vandaag berichtjes ontvangen over de brand van de Notre Dame. Wij restaureren al 50 jaar oude gebouwen en tot op heden hebben wij nog geen één brand meegemaakt. Dat wensen wij ook zo te houden.”