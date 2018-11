Nieuwe reeks asfalteringswerken gestart Antoon Verbeeck

06 november 2018

Er is in Berlaar een nieuwe ronde van asfalteringswerken bezig. De komende weken komen Itegembaan (tussen Markt en Bosstraat), Rameyenstraat/Gestelsesteenweg (ook op grondgebied Heist-op-den-Berg), Smidstraat (tussen Meistraat en Markt), Merelstraat, Alflaar en Brandestraat (tussen N10 en Lier) aan bod. “Bij die werken wordt de oude en bovenste asfaltlaag verwijderd waarna er een nieuwe toplaag wordt aangebracht”, verduidelijkt schepen van Openbare Werken Jan Hendrickx (N-VA). “De werken zorgen enkele dagen voor wat hinder voor het verkeer, maar nadien kan er wel over een betere en veiligere rijbaan gereden worden. Het gaat om straten waar er zichtbare gebreken zijn of waarvan we vermoeden dat ze de komende winter schade kunnen oplopen.”