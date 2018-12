Negen dronken autobestuurders betrapt TVDZM

12 december 2018

De politiezone van Berlaar-Nijlen heeft bij een WODCA-actie in totaal 206 autobestuurders gecontroleerd. “Negen bleken onder invloed te zijn van alcohol”, luidt het bij de politiezone. “We trokken vier rijbewijzen in voor drie uur. Vijf autobestuurders mochten hun rijbewijs inleveren voor zes uur.” De politie controleerde op drie verschillende locaties. Het kwam ook nog tot een opmerkelijke vaststelling. “Heel wat bestuurders hadden geen groene kaart in verband met hun autoverzekering in hun auto liggen”, klink het nog. “Niet verzekerd rijden of geen geldig papieren bewijs kunnen voorleggen, kan de aanleiding zijn tot het geven van geldboetes of zelfs het laten takelen van jouw voertuig.”