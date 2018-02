N-VA gaat met eigen lijst naar kiezer BURGEMEESTER WALTER HOREMANS TREKT CD&V-LIJST BERTJE WARSON

10 februari 2018

02u30 0 Berlaar Het bestuur van N-VA Berlaar heeft beslist om met een eigen, zelfstandige lijst naar de Berlaarse kiezer te trekken. De voorbije 12 jaren vormde N-VA een kartel met CD&V. Huidig burgemeester Walter Horemans wordt lijsttrekker bij CD&V. Schepen Jan Hendrickx wordt dat hoogstwaarschijnlijk voor N-VA.

"Wij waren in eerste instantie van plan om samen met CD&V als kartel naar de verkiezingen te trekken, maar we mogen dat van het arrondissementeel bestuur niet. Bijgevolg hebben wij geen keuze. N-VA vindt dat wij sterk genoeg zijn met enkele nieuwe jongeren. Wij staan nu voor een grote klus om mensen te vinden voor onze lijst", zegt Jan Hendrickx, schepen van Onderwijs, Lokale Economie en Gezin. Afdelingsvoorzitter Staf Geysemans (N-VA) voegt er aan toe dat zij het huidige bestuursakkoord loyaal blijven uitvoeren.





"We kunnen terugblikken op een zeer vruchtbare en constructieve samenwerking en hebben samen in die twaalf jaar heel wat bereikt en gerealiseerd. Onze beslissing om met een eigen N-VA-lijst op te komen is dan ook geen keuze tegen onze kartelpartner, maar wel een positieve keuze voor een eigen N-VA-traject. CD&V had ook liever gehad dat het kartel had blijven bestaan. Voor velen blijft het een verrassende wending", zegt Staf Geysemans.





13 zetels

In 2012 trok CD&V met N-VA naar de Berlaarse kiezer. Een samenwerking die niet alleen door beide partijen, maar ook door de kiezer werd gesmaakt. Het kartel behaalde toen 13 op 21 zetels: 9 voor CD&V en 4 voor N-VA. "Bij aanvang van de besprekingen tussen CD&V en N-VA was er bij beide partijen een sterke wil om verder te gaan. Jammer dat de lokale N-VA-ploeg geen groen licht kreeg van N-VA nationaal om in kartel te gaan met CD&V", zegt CD&V-voorzitter Els Mombers.





"Dat CD&V en N-VA in 2018 niet in kartel naar de kiezer trekken, zal voor CD&V Berlaar geen gevolgen hebben voor de samenwerking van de huidige bestuursploeg", zegt burgemeester Walter Horemans. "Er ligt nog veel werk op de plank bij de gemeente en het OCMW, voorafgaand aan de verkiezingen van 2018. Het is in ieders belang om verder goed samen te werken. N-VA hoopt nog altijd op een samenwerking met ons na de verkiezingen. Een kartel is altijd duidelijk, wat na de verkiezingen zal gebeuren, weten we niet. CD&V kan één zetel verliezen maar wij hebben het volste vertrouwen in onze kiezers. Ondertussen bouwt onze ploeg aan de campagne richting 2018."