Muzikaal feest met 'Lokale Helden' 25 april 2018

02u42 0

Op vrijdag 27 april vindt de derde editie van Lokale Helden plaats in 200 Vlaamse en Brusselse gemeenten. Onder impuls van Poppunt geven artiesten op één dag maar liefst 1.050 optredens op 390 podia in hun buurt. Ook in Berlaar, Lier en Nijlen staat één en ander op het programma. In het Woon- en zorgcentrum Sint-Augustinus in Berlaar wordt het café 'De Zanglust' geëvoceerd met liederen uit het interbellum. De 'Down under Wine Bar' in Lier presenteert Dries Live (Indiefolk). Chiro Bevel Nijlen organiseert zijn heemfeesten met Afterwork en fuif. Meer info: www.lokalehelden.be. (WAE)