Militair (45) vrijgesproken voor diefstal met geweld 17 juli 2018

02u37 0

Een 45-jarige man uit Berlaar is vrijgesproken voor de diefstal van een gsm-hoesje. Die had hij volgens het Openbaar Ministerie weggemoffeld in de supermarkt Carrefour in Lier. Toen hij werd aangesproken door de winkeldetective, op het moment dat hij de kassa voorbijwandelde, begon hij zich te verzetten.





Er waren naar verluidt twee politie-combi's nodig om de man, die al lange tijd militair is bij het Belgische leger, te kalmeren. De schade, net geen twintig euro, werd inmiddels al vergoed. De raadsman van de veertiger vroeg de vrijspraak: "Mijn cliënt had nooit de intentie om dat hoesje te stelen. Geef hem een bolwassing, want hij beseft dat hij geen verpakkingen moet openen, maar geef hem geen bestraffing." De rechter volgde de redenering van het parket en ging akkoord met de vrijspraak.





(TVDZM)