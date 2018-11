Meisje verkracht op dertiende verjaardag: “Hij wou haar leermeester worden” PARKET EIST VIJF JAAR CEL - VERDEDIGING ONTKENT MET KLEM Tim Van der Zeypen

22 november 2018

15u45 0 Berlaar Een meisje van inmiddels achttien jaar oud heeft zich burgerlijke partij gesteld tegen de ex-partner van haar moeder. De 46-jarige man zou volgens het parket de tiener hebben verkracht toen ze dertien jaar oud was geworden. De verdediging betwistte de feiten met klem.

De feiten dateren inmiddels van vijf jaar geleden. Meermaals zou beklaagde seks hebben gehad met de tiener. Op dat moment had de veertiger een relatie met de moeder van het slachtoffer. Na zes maanden en toen de moeder en beklaagde uit elkaar gingen, stopten de feiten. Ze werden ook enkele keren betrapt. Zo was er de verklaring van de dochter van een vriendin van de moeder. “Zij had hen betrapt in de living, in de zetel tijdens een communiefeest”, zei de openbaar aanklager vanmorgen op zitting. “Verder werden ze ook een keer betrapt door de moeder toen die ‘s avonds naar de keuken ging en de twee in hun ondergoed in de zetel zaten plots opschrikten.”

Porno

Nog een bezwarend element was een sms-bericht dat onderschept werd door de moeder van de tiener. ‘Gelukkige ontmaagding’ stond daarin te lezen. Tijdens het audiovisuele verhoor, bleek verder dat het meisje mee naar pornofilms moest kijken en dat beklaagde op dat moment met zijn handen in haar onderbroek zat. Ook zij moest tijdens het bekijken van die filmpjes seksuele handelingen stellen bij beklaagde. Die stond gisteren aangehouden voor de rechter. Niet voor deze feiten maar omwille van een ander dossier. Beklaagde beschikte volgens het parket over een zwaar strafregister. Het vorderde een celstraf van vijf jaar effectief en het ontzetten uit zijn rechten.

Misbruik

Het slachtoffer kwam een schadevergoeding vragen van enkele duizenden euro’s. “Hij heeft misbruik gemaakt van haar jeugdige leeftijd alsook het feit dat ze in een moeilijke en kwetsbare periode zat”, zei de raadsvrouw van de tiener. “Haar vader heeft ze nooit gekend, haar moeder had psychische problemen.” De advocate verklaarde verder dat beklaagde zijn slachtoffer het gevoel wou geven om haar vader te zijn. “Maar in realiteit wou hij haar leermeester worden”, besloot de raadsvrouw. “Het begon allemaal uitdagend maar hij ging steeds verder en verder.”

Vrijspraak

De veertiger ontkende de feiten met klem. Volgens hem was er helemaal niets aan van de verkrachtingen. “Bovendien was het maagdenvlies nog heel”, pleitte de advocate van de 46-jarige. “Hoe kan het dan dat mijn cliënt meermaals seks zou hebben gehad met het slachtoffer.” Er werd de vrijspraak gevraagd. Een vonnis in de zaak volgt op 20 december.