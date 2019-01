Massa bezwaarschriften tegen woonproject op Steylaerts-site Antoon Verbeeck

22 januari 2019

16u35 0 Berlaar De komst van een woonproject van 42 appartementen op de voormalige Steylaerts-site in hartje Berlaar stuit op protest van buurtbewoners. Er werden tussen de 170-190 bezwaarschriften ingediend. “Het is duidelijk dat het project op de site van Steylaerts niet op maat is van het centrum van Berlaar”, klinkt het.

Badkamer- en tegelzaak Steylaerts verliet vorig jaar het commerciële pand aan de Markt in Berlaar waarna de eerste afbraakwerken werden opgestart. Projectontwikkelaar CORES Development wil op de site een woonproject, onder de vorm van 42 appartementen met ondergrondse garage en een groen binnengebied, realiseren. Maar dat is tegen de zin van heel wat burgers. “Wij zijn absoluut niet tegen de komst van appartementen in het centrum. Liever in de dorpskern, dan dat er ergens een bos moet sneuvelen. Alleen moet het project dan wel op maat zijn van de omgeving. Dat is hier duidelijk niet het geval”, vertelt buurtbewoner Maarten Janssens, die ook lid is van actiegroep Bezorgde Berlaarse Burgers.

Parkeerproblemen

“Tijdens het openbaar onderzoek zijn er tussen de 170 en 190 bezwaarschriften ingediend door bezorgde burgers. Dat zou een recordaantal zijn voor onze gemeente. De komst van 42 appartementen zal nog meer verkeers- en parkeerproblemen opleveren in de kern van Berlaar. Zo voorziet de ontwikkelaar een parkeergarage, maar worden de eigenaars van een appartement niet verplicht om een parkeerplaats te kopen. Het gevaar bestaat dat heel wat inwoners van het project hun wagens op openbaar domein plaatsen. Daarnaast wijzen ook heel wat burgers op het aantal bouwlagen, vier in het totaal. Volgens het structuurplan van Berlaar mogen dergelijke projecten maar twee of drie bouwlagen tellen.” Het gemeentebestuur, dat van plan zou zijn om de omgevingsvergunning niet toe te kennen, wenste niet te reageren.