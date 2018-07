Liefde is... na 64 jaar huwelijk je vrouw verrassen met speciaal boeketje 19 juli 2018

Momenteel loopt in woonzorgcentrum Sint-Augustinus een tentoonstelling van bewoner Jos Verberck (85). In zijn tekeningen diept hij herinneringen van zijn leven in en rond Berlaar op. De 50 pentekeningen en schilderijen die hij tentoonstelt, omvatten slechts een klein onderdeel van zijn volledig oeuvre.





Boeket

Vandaag viert de kunstenaar een bijzondere dag: zijn 64ste huwelijksverjaardag met vrouw Gusta (87). Jos schilderde speciaal voor haar een liefelijk boeket toen zijn vrouw behandeld werd aan de nierdialyse. Zij zal vandaag dus verrast worden door haar artistieke echtgenoot. Jos' expo is dagelijks te bezoeken van 13.30 tot 17 uur tot en met 15 augustus.





