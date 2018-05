Leerlingen bouwen feestje met Lil Kleine 19 mei 2018

Leerlingen van het Instituut Heilig Hart van Maria Berlaar organiseerden gisteren hun eigen festival. Zij kregen daarbij de hulp van StressFactor LIVE, een organisatie die al sinds 2003 muziekfestivals op middelbare scholen op poten helpt te zetten.





"Sinds september heeft een groep leerlingen van onze school uit verschillende jaren en klassen de handen in elkaar geslagen om dit project in goede banen te leiden", zegt leerlinge Laura Roeymans. "Wij werden geselecteerd door Stressfactor Live en mochten stemmen welke artiesten er mochten optreden. Uiteindelijk zijn het Lil Kleine, Mark With a K, MC Chucky en Whyes geworden", vertelt Laura nog. Het was een fantastisch festival en alle leerlingen zongen enthousiast mee.