Kokkina Colora biedt beste uit wereldkeuken aan 22 augustus 2018

Het gemeentebestuur organiseert vandaag op het dorpsplein haar groots multicultureel ontmoetingsfeest Kokkina Colora. Het gaat om een kruisbestuiving tussen verschillende culturen.

Het gratis festival Kokkina Colora laat je kennismaken met de wereldkeuken en de wereldmuziek. Een smeltkroes van heerlijke geuren, aanstekelijke klanken, verrukkelijke smaken en een gezellige ambiance. Inwoners uit Berlaar en buurgemeenten kunnen kennismaken met typische gerechten uit o.a. Portugal, Kaapverdië, Tsjetsjenië, België, Senegal e.a. landen. Voor de kinderen zijn er workshops, grime, een poppenkast en een springkasteel. Het festival start om 14.30 uur en vindt plaats in het decor van de Zomer van Balder. Juan & Yaninda Carreras uit Paraguay, Murgafanfare AGRUM! uit Heist-op-den-Berg, de Senegalese dans- en percussiegroep Troupe Gorée en het Cubaanse salsacollectief Sonbacan zullen er vanop de kiosk de sfeer inbrengen.De toegang is gratis, het einde is voorzien rond 23 uur. (WAE)