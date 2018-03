Koffiestops voor Broederlijk Delen 17 maart 2018

02u39 0

De gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en Wereldwinkels pakken op vandaag zaterdag en morgen zondag uit met enkele koffiestops ten voordele van Broederlijk Delen. Voor een vrije bijdrage krijg je er een (h)eerlijk kopje koffie, thee of vruchtensap met iets lekkers erbij. Met een kopje koffie de boeren in Oeganda steunen. Dat is het doel van deze Koffiestop-campagne. Ook het Berlaarse gemeentebestuur steunt dit jaar opnieuw de campagne. Zaterdag schenken de medewerkers van de Wereldwinkels van 10 tot 17 uur koffie uit in de Wereldwinkel van Berlaar-Centrum. Zondag van 10 tot 12.30 uur is er een koffiestop in de pastorij van Berlaar-Heikant aan de Aarschotsebaan. Als tegenprestatie vragen ze wel een vrije bijdrage voor Broederlijk Delen. (WAE)