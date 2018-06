Koen Kerremans trekt lijst Groen 11 juni 2018

Koen Kerremans trekt de lijst van Goen Berlaar en Leen Janssens staat op de tweede plaats. "Met een sterke vertegenwoordiging vanuit jong Groen willen we een derde zetel binnen halen. De derde plaats op de lijst werd in dat kader toegewezen aan Brend Van Ransbeeck. Op die manier krijgt onze jeugd een plaats in de gemeenteraad. Wij gaan voor een beleid dat meer rekening houdt met de bezorgdheden van de Berlaarnaren", zegt lijsttrekker Koen Kerremans. (WAE)