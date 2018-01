Kleinste gemeente is 'beregoed' NIEUWE HUISSTIJL EN LOGO VOORGESTELD OP NIEUWJAARSRECEPTIE BERTJE WARSON

02u30 8 Foto Marc Aerts Burgemeester Walter Horemans en co klinken op het nieuwe logo. Berlaar Sinds de fusie van Sint-Amands en Puurs is Berlaar met zijn 11.400 inwoners de kleinste gemeente van het arrondissement Mechelen. "Maar we zijn groots door onze eigenheid en natuurlijke charme. Daar pinnen we ook onze nieuwe huisstijl en logo op: 'Beregoed Berlaar'", kondigt burgemeester Walter Horemans aan.

Walter Horemans en schepen Stefaan Lambrechts onthulden de nieuwe huisstijl en logo tijdens de feestelijke nieuwjaarsreceptie op het Marktplein. Op de kiosk prijkte 'Beregoed Berlaar', als verwijzing naar het wapenschild van Berlaar, met daarop twee beren.





"Onze nieuwe huisstijl en logo zullen de look en de richting van een kleine maar dappere gemeente mee ondersteunen. Een goed onderbouwde visienota zal Berlaar groter en moderner maken maar met de nodige aandacht voor haar eigenheid en haar bekende natuurlijke en landelijke charme", zeggen burgemeester en schepen.





De kleinste gemeente zijn, daar hangen natuurlijk ook een paar voor- en nadelen aan vast. "Het spreekt voor zich dat onze middelen beperkter zijn dan in pakweg Heist-op-den-Berg of Mechelen. Zo is ons personeelsbezetting beperkt op de diensten milieu en stedenbouw, delen we onder andere informatica met Hove en doen we groepsaankopen met de Gentse intercommunale Farys. Kopieermachines, computerprogramma's en aankoop van een vrachtwagen gebeurt langs die weg. Farys zorgt voor het lastenboek zodat onze gemeente minder werk heeft. Maar omdat Vlaanderen hoe langer hoe meer taken overdraagt aan de gemeenten, wordt dit hoe langer hoe moeilijker", legt burgemeester Walter Horemans uit.





Dicht bij het volk

Toch heeft een kleine gemeente ook enkele grote voordelen. "Zo staat de politiek dicht bij het volk en iedereen kent iedereen. Het contact met de mensen is zeer belangrijk. Verder hebben wij het geluk dat Berlaar weer financieel gezond is. Ondertussen wordt de druk van hogerhand om te fusioneren groot terwijl wij daar helemaal niet mee bezig zijn", vertelt de burgemeester.





"Als het ooit zover zou moeten komen, zullen we een groots onderzoek opstarten waarbij onze inwoners het laatste woord hebben. Het is alleszins een feit dat Berlaar gericht is op Lier en op Nijlen. Busbouwer van Hool ligt binnen de grenzen, en Lier en Nijlen en Berlaar zijn één politiezone", besluit de burgemeester.