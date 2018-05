Keer eens 600 jaar terug in de tijd 'T HOOGHUYS WORDT OMGETOVERD IN MIDDELEEUWS DORP QUONDAM BERTJE WARSON

17 mei 2018

02u53 0 Berlaar Dit weekend, op 19 en 20 mei, komen in Berlaar de middeleeuwen weer tot leven. Het middeleeuwse spektakel Quondam tovert het kasteeldomein 't Hooghuys om tot een bruisend 15de-eeuws dorp.

"We verwachten ook dit jaar - als het weer een beetje meezit - zo'n tienduizend bezoekers. Jong en oud dompelt zich onder in de middeleeuwen, want ze willen wel iets anders zien, meemaken en beleven. En daar staan wij garant voor. Honderden figuranten uit twaalf landen laten de bezoekers op een interactieve manier kennismaken met het leven van hun voorouders en de wonderbaarlijke geschiedenis van de middeleeuwen", vertelt organisator Joël Dumont.





Bier brouwen

Ridders te paard en vinnige boogschutters vechten tornooien uit, narren toveren een glimlach op ieders gezicht en tovenaars laten monden openvallen van verbazing. Je kan rondkuieren op een echte middeleeuwse markt met traditionele middeleeuwse gerechten zoals 'Spekkebrood' en 'Zoete Bruydskoek' en je drinkt uit stenen drinkbekers. Om het plaatje compleet te maken, slaan middeleeuwse verenigingen hun prachtige kampen op rondom het kasteeldomein van maar liefst 5 ha groot. Je kan zelfs een middeleeuws bad nemen, waarin plaats genoeg is voor vier volwassen mannen. De tobbe wordt met hout warm gestookt en het water automatisch gereinigd. Dit laatste doen we voor de hygiëne, maar de middeleeuwse beleving klopt anders helemaal", vertelt Joël Dumont.





De 'Zeven zotten'

Groot en klein kan ook leren zwaardvechten, hoefijzerwerpen, of boogschieten. Bezoekers kunnen zelfs traditionele technieken van de middeleeuwse ambachten beoefenen. Tijdens deze workshops ontdek je hoe onze voorouders ijzer smeedden, tin goten en zelfs kaarsen maakten. Er wordt bovendien bier gebrouwen en iedereen kan mee in de potten roeren. Na een leerrijke dag kunnen kinderen hun afgewerkte activiteitenkaart inwisselen voor een ridderoorkonde en zo een echte ridder worden. Dé zoektocht van de dag voor de kids wordt dan weer de schattenjacht. "Er lopen 'zeven zotten' vrij rond en de kinderen moeten hun zotskap vinden. Als ze de zeven zotskappen vinden, moeten ze iets heel geks doen en zo komen ze te weten waar de schat verstopt zit. Van die schat mogen ze nadien zelfs een stukje mee naar huis nemen", vertelt Joël Dumont nog. De organisator vertrouwt ons ook nog toe dat hij traditiegetrouw eieren naar de Zuster Clarissen in Boom zal brengen, waar ze zullen bidden voor goed weer.





Het middeleeuws dorp vind je aan Hemelshoek 235. Parkeren kan op de parkings van Van Hool aan de Burgemeester Hensstraat 44 Koningshooikt. Er zijn pendelbussen naar Quondam. De voorverkoop van tickets stopt vrijdagavond om 22 uur. Meer info www.quondam.be