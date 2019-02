Kasteelheer Hof van Rameyen en afvalkoning Leo Van Gansenwinkel (80) overleden Antoon Verbeeck

12 februari 2019

18u34 0 Berlaar De Nederlandse kasteelheer en voormalig afvalmagnaat Leo Van Gansewinkel is vandaag op 80-jarige leeftijd overleden. Van Gansewinkel was eigenaar van het Hof van Rameyen in Gestel (Berlaar), maar vertoefde de laatste jaren voornamelijk in Zwitserland. Hij was al geruime tijd ziek.

Van Gansewinkel begon in 1964 een transportbedrijf dat afval van elektronicaconcern Philips vervoerde. Zijn bedrijf richtte zich vervolgens op het ophalen van huisvuil in diverse gemeenten. Zoon Rob trad in de voetsporen van zijn vader en richtte in Eindhoven het afvalbedrijf Ortessa op. Van Gansewinkel groeide uiteindelijk uit tot een van de grootste afvalverwerkers van Nederland. Naamgever Leo van Gansewinkel stond jarenlang in de lijst van rijkste Nederlanders, de Quote 500.

In 2015 nam Leo van Gansewinkel het Gestelse kasteel Hof van Rameyen over van de Nederlandse familie De Gruyter. Hij gaf het kasteel vervolgens een grondige opknapbeurt en vertoefde er meermaals per jaar. “Leo voelde zich een echte inwoner van Gestel”, vertelt burgemeester Walter Horemans (CD&V). “Afgelopen najaar organiseerde hij nog een groot mosselfeest op zijn domein voor alle buren. We waardeerden steeds zijn openheid. Ook voor het gemeentebestuur was hij steeds toegankelijk. Dat konden we altijd appreciëren.” Het Berlaarse gemeentebestuur wenst zijn partner, familie en vrienden veel sterkte bij het verlies. “Zijn sociale persoonlijkheid zal door velen gemist worden”, klinkt het.