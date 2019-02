Kasteel Berlaarhof wordt nieuwe thuis voor personen met beperking Antoon Verbeeck

13 februari 2019

Berlaar De nieuwe invulling van het kasteeltje Berlaarhof, op een steenworp van het centrum, werd vandaag voorgesteld. Het kasteel uit 1858 wordt de komende maanden omgevormd tot een VillaVip, een woning waar tien volwassenen met een beperking samenwonenn met een zorgkoppel. De renovatiekosten zouden zo'n 1,2 miljoen euro bedragen.

Een sauna, een B&B en zelfs een privé-muziekschool; aan kandidaat-erfpachters voor het kasteel in de Pastorijstraat geen gebrek, maar uiteindelijk koos het gemeentebestuur voor een overeenkomst met VillaVip, een organisatie die voornamelijk projecten in West- en Oost-Vlaanderen heeft. “De afgelopen maanden hebben we een aantal grootschalige projecten de revue zien passeren maar als puntje bij paaltje kwam, bleek dat de projectindieners niet de financiële middelen hadden. Toen kwam het voorstel van VillaVip. Het was precies wat we als gemeentebestuur voor ogen hadden: een renovatie van de oorspronkelijke staat van het kasteel en een maatschappelijke doel”, zegt burgemeester Walter Horemans (CD&V).

“VillaVip is een overkoepelende organisatie die maatschappelijk geïntegreerde woningen realiseert in Vlaanderen. Elk huis wordt geleid door een zorgkoppel waardoor bewoners steeds omringd worden met de beste zorgen. Berlaarhof zal plaats bieden aan tien personen met een beperking en zorgkoppel”, legt Michiel Maeyaert van VillaVip uit. “We zijn blij dat we hier in Berlaar ons eerste project in de provincie Antwerpen mogen voorstellen. Het wordt voor ons, gezien de geschiedenis van het kasteel, ook het meest prestigieuze project tot nu toe. Het is een prachtig pand op 200 meter van het centrum. De toekomstige bewoners zullen heel fier zijn op hun woonst. We zoeken trouwens nog naar een koppel dat zich wil inzetten als zorgkoppel hier in Berlaarhof. Geïnteresseerden mogen ons contacteren via onze website.”

Berlaarhof was in een ver verleden de thuis van de wereldbefaamde tenor Ernest Van Dijck. Het marmer blinkt niet meer zoals vroeger, de houten vloer en de plafonds zijn aan renovatie toe en de ramen en deuren dienen vervangen te worden... en toch is aan alles nog te merken dat het om een 19de eeuws pareltje gaat. “Vooraleer we van een verhuis kunnen spreken, moeten er inderdaad nog wel wat werken gebeuren. Ik denk aan de buitenschil, de nutsvoorzieningen, het dak,... Voor de zomer willen we met de eerste renovatiewerken van start gaan.” De renovatiewerken zouden een kostenplaatje van om en bij de 1,2 miljoen euro hebben, te betalen door VillaVip. De werken zouden zo’n 1,5 jaar duren. “VillaVip heeft een erfpachtovereenkomst van 99 jaar, maar het parkgebied aan het kasteel is nog wel steeds de verantwoordelijkheid van de gemeente. We hebben een project ingediend bij de provincie en hopen dat ze ons willen helpen bij het onderhoud van het park. Het is onze betrachting om er een groene long in het centrum van onze gemeente van te maken”, aldus Horemans.