Inwoners tekenen rouwregister 02u43 0 Foto Aerts Marc Iedereen kan in de inkomhal van het gemeentehuis het rouwregister tekenen. Berlaar Heel wat Berlarenaren tekenden gisteren het rouwregister voor ereburgemeester Jos Houben, die 24 jaar burgemeester was. Hij overleed op zondag 7 januari. Houben werd 98 jaar.

In de inkomhal van het gemeentehuis van Berlaar prijkt een mooie foto van de overleden ereburgemeester Jos Houben (BSP, SP en sp.a). Ernaast ligt het rouwregister. Inwoners van Berlaar schrijven hun blijken van deelneming neer en wensen de familie veel sterkte. Ze vermelden ook hoe geliefd Jos Houben wel was.





Ook het gemeentepersoneel schrijft afscheidswoorden in het rouwregister. "Burgemeester Jos Houben heeft 32 jaar geleden gezorgd voor mijn benoeming op de Dienst Burgerzaken. Ik heb hem heel goed gekend. Hij was een correcte en vriendelijke man die achter zijn personeel stond. Iedereen kende hem en hij was zeer geliefd", zegt Sabine Van den Brande, die nog altijd op de dienst werkt.





Het rouwregister kan alleen getekend worden tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Vrijdagnamiddag verhuist het rouwregister naar woonzorgcentrum Sint-Augustinus, waar de rusthuisbewoners ook het register kunnen tekenen. Ereburgemeester Jos Houben is gestorven in Sint-Augustinus.





Zaterdag vanaf 9.15 uur ligt de ereburgemeester opgebaard in het gemeentehuis en kan iedereen hem nog een laatste groet brengen. Om 10 uur begint dan de afscheidsplechtigheid voor Jos Houben in de Sint-Pieterskerk. (WAE)