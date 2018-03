Inwoners Berlaar-Heikant willen geldautomaat 22 maart 2018

Koen Kerremans (Groen) kaartte tijdens de gemeenteraad aan dat Berlaar-Heikant geen geldautomaat meer heeft. Inwoners van 'De Hei' moeten kilometers ver in nabij gelegen dorpen centen uit de muur halen. "Dit is toch niet meer van onze tijd", luidt het.





"Sinds het verdwijnen van de laatste geldautomaat in Berlaar-Heikant in 2016 willen de inwoners terug een geldautomaat. Mensen van de Heikant moeten naar Berlaar-Centrum, Heist-op-den-Berg, Putte of Lier rijden om centen af te halen. Het bestuur moet dringend een einde maken aan deze wantoestand en een geldautomaat laten plaatsen", zegt Koen Kerremans. Suzy Put, schepen van Lokale Economie en Gezin (CD&V) antwoordt dat deze situatie inderdaad niet langer kan. "Er moet zo vlug mogelijk een geldautomaat komen. We hebben gevraagd aan Bpost om een automaat te zetten maar hebben er niets meer van gehoord." Eerste schepen Jan Hendrickx (N-VA) die burgemeester Walter Horemans (CD&V) vervangt omdat hij geveld werd door de griep, antwoordde. "Er is een Crelan De Belser bank in Berlaar-Heikant en we hebben hen gevraagd om een automaat te plaatsen. Deze bank wil echter de investering niet doen omdat het voor hen niet rendabel genoeg is", zegt Hendrickx. (WAE)