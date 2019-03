Inschrijven voor Week van de Jeugd kan nu ook online Antoon Verbeeck

04 maart 2019

11u40 0

Voor het eerst verlopen de inschrijvingen voor de Week van de Jeugd online. Om je kinderen te kunnen inschrijven, zal je als ouder jezelf eerst moeten registreren via www.berlaar.be/inschrijvingen. Op donderdag 14 maart om 17.30 uur worden de inschrijvingen voor de Week van de Jeugd, die tijdens de eerste week van de paasvakantie wordt georganiseerd door de dienst Vrije Tijd, geopend. Je kan vanaf dan inschrijven en betalen voor deze activiteiten. Wie liever niet online inschrijft, kan nog steeds terecht op de inschrijvingsavond in het gemeentehuis. Die vindt plaats op 14 maart van 17.30 tot 20 uur aan het onthaal. Vanaf maandag 18 maart kan je vervolgens ook na afspraak terecht in het gemeentehuis. Let wel: wie in het gemeentehuis wenst in te schrijven, kan alleen cash betalen. Breng ook steeds de identiteitskaarten van jezelf en je kinderen mee.