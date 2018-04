Huis van jong gezin stort deels in 20 april 2018

03u00 0

In de Pastoor Haemelsstraat in Berlaar is gistere, in de late namiddag een woning gedeeltelijk ingestort. Dat meldt RTV.





De brandweer brak het eerste deel van de getroffen woning af om een totale instorting te voorkomen. Het gaat om de woning van een jong gezin met twee kinderen. Niemand raakte gewond.





Mogelijk zouden funderingswerken in de buurt instabiliteit hebben veroorzaakt, maar of dat effectief zo is, moet verder onderzoek uitmaken. (WVK)