Heikant wil positieve flow vasthouden 03 maart 2018

Voetbal

Eerste provinciale

FC Heikant heeft de voorbije maanden een serieuze opmars ingezet. Bovendien zorgde het team van trainer Rudy Van Houdt voor enkele opmerkelijke uitslagen. Na de winst in Lyra, ging het vorige week in Racing Mechelen met de drie punten aan de haal.





"We staan op een vijfde plaats en die willen we zo lang mogelijk proberen vast te houden", zegt de T1. "De wedstrijd tegen Oppuurs is de voorlaatste thuiswedstrijd van het seizoen. Maar we hebben de voorbije weken laten zien dat we ook op verplaatsing ons mannetje kunnen staan."





Door al die successen is Heikant in een positie gekomen waarin het een kandidaat voor de eindronde is geworden. "De weg is nog lang", reageert Rudy Van Houdt. "Maar als je die kans hebt, mag je die niet laten liggen. Voor ons is het geen doel op zich. Dat kan in een voordeel zijn."





Bovendien moet de Heikantse trainer nog andere katjes geselen. Al moet hij positieve knopen doorhakken. "De hele groep is fit. Iedereen heeft dit seizoen zijn steentje al bijgedragen. Ik kan er jammer genoeg maar elf opstellen." (TJH)