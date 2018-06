Grootste spiegelbol van Europa komt naar Berlaar 28 juni 2018

In Berlaar kan je op zaterdag 30 juni naar een schitterend avondfeest. "De firma Frateur bvba zorgt voor de grootste spiegelbol van Europa. De bol heeft een diameter van 6 meter, weegt 1.200 kg en heeft liefst 5000 spiegels", zegt burgemeester Walter Horemans (CD&V).





De firma Frateur is sinds meerdere jaren actief in de decoratieve wereld van events. "Zo ontwierpen we in 2009 de grootste discobol ter wereld die een plaats kreeg in het Guinness Book of World Records", legt de firma uit. "De bol zal opgebouwd worden vanaf 14 uur en zal klaar zijn tegen de start van het avondfeest om 18 uur. Vanaf ongeveer 22 uur zal deze schitteren in het licht", zegt Horemans. Vanaf 19 uur kan je op de Markt ook terecht voor optredens en de Berlaarse zelfstandigen en verenigingen voorzien drank- en eetgelegenheden. Het gemeentebestuur zorgt voor een mega springkastelen park, straatartiesten en oude ambachten. Om 21 uur worden de gevonden fietsen per opbod verkocht aan de trappen van het gemeentehuis en om 23.30 uur wordt het avondfeest afgesloten met een grote vuurwerkshow. (WAE)