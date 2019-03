Groen pleit voor nieuw uitleensysteem herbruikbare bekers Antoon Verbeeck

20 maart 2019

16u23 0 Berlaar Oppositiepartij Groen vindt het systeem van herbruikbare bekers voor Berlaarse verenigingen niet meer gebruiksvriendelijk. Gemeenteraadslid Brend Van Ransbeeck (Groen) bracht het punt ter sprake tijdens de raadszitting.

“Het gemeentebestuur stond tot nog toe niet te springen om het huidige systeem te vernieuwen. Vroeger werkte dit systeem nochtans zeer goed in onze gemeente. Het systeem werkt als volgt: fuifbezoekers betalen 1 euro waarborg voor een herbruikbare beker aan de inkom van een evenement en kunnen de beker aan elke bar terugbrengen. In ruil voor een bonnetje en een lege beker krijgt de bezoeker een volle beker. De bezoeker kan zijn of haar beker weggooien, maar dan wordt deze opgeraapt en ingeruild voor de 1 euro waarborg. Als afval geld opbrengt, gooit niemand het nog weg, zo wordt bewezen op evenementen waar dit systeem in werking is.” Groen Berlaar hoopt nu dat het draagvlak onder het nieuwe gemeentebestuur groter is. “De kost is relatief klein, en met het logo op van Berlaar zetten we ons als gemeente nog eens extra in de kijker. Interessant zou zijn om deze vraag voor te leggen voor alle adviesraden in Berlaar, zodat we de input van alle verenigingen mee kunnen nemen bij het uitwerken van het systeem. Tot slot zijn wij als fractie bereid om mee rond de tafel zitten om het systeem mee uit de denken.

“Tot op heden hebben wij een systeem van herbruikbare bekers. Dat staat nu een beetje on hold, omdat er één vereniging daar gebruik van maakte”, zegt schepen van Leefmilieu Ingeborg Van Hoof (CD&V). “De bekers zijn in hele slechte staat. Niet alleen door het gebruik, maar ook door het misbruik: het slecht afdrogen en onderhouden. Er verdwenen ook heel veel bekers. Ivarem heeft ons nu een initiatief voorgesteld. Zij hebben meer dan 1.000 herbruikbare bekers in hun aanbod. Per beker vragen ze 2,5 euro wanneer er die verdwijnt.”

Ook in Duffel werd er gekeken naar een mogelijk oplossing. “In Duffel hebben ze een industrieel afwasmachine en ook een poetsvrouw die instaat voor de afwas van de bekers. De aankoop van een afwasmachine is geen probleem, maar we moeten hier echt een personeelslid gedeeltelijk opzetten. Het is maar de vraag of dit haalbaar is, aangezien onze poetsvrouwen al heel veel werk hebben. Plus, dan moeten we met een waarborgsysteem werken, wat niet evident is. Ik stel voor dat we samen met de verenigingen bekijken wat voor hen het best haalbaar is.”