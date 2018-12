Groen Berlaar vraagt hertelling van verkiezingsstemmen Burgemeester (CD&V) noemt partij “slechte verliezer” Antoon Verbeeck

06 december 2018

17u41 3 Berlaar Groen Berlaar heeft een hertelling van de verkiezingsstemmen aangevraagd bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Groen, dat volgende legislatuur oppositie voert, hoopt hiermee één van de vijf zetels van meerderheidspartij N-VA af te snoepen.

“De vijfde zetel van N-VA is een kantelzetel. Die ging ofwel naar N-VA, ofwel naar ons. Nu we weten dat we voor deze zetel 7 extra stemmen nodig hebben, en omdat er altijd een foutenmarge is bij manuele tellingen, vragen we een hertelling aan. Na een grondige overweging was een meerderheid van onze kernleden voorstander. We hebben onze vraag ingediend binnen de wettelijke termijn van 45 dagen. We moesten dit doen, omdat het op zo weinig stemmen aankomt.” Op 3 januari buigt de Raad voor Verkiezingsbetwistingen zich over de aanvraag van Groen Berlaar. “Wij vinden dat we deze extra zetel meer dan verdiend hebben. Groen was deze legislatuur in de oppositie een harde werker en dat zag je ook aan ons verkiezingsresultaat: bijna 5 procent meer dan in 2012. Komt er een derde zetel, dan is die meer dan verdiend. En het maakt voor onze werking een groot verschil.”

Kleine kans

De coalitie tussen N-VA (5 van de 21 zetels) en CD&V (8 zetels) houdt hoe dan ook stand. “Begin deze week werden we ingelicht over het bezwaar van Groen. Panikeren doen we niet”, reageert voorzitter van N-VA Berlaar Thomas Wellens. “De kans dat er opnieuw wordt geteld lijkt me klein. Er zijn op de verkiezingsdag geen onregelmatigheden vastgesteld en de getuigen van Groen Berlaar hebben bij de telling van de verkiezingsresultaten trouwens ook geen bezwaren ingediend. Groen Berlaar wijst nu onder andere op de vaststelling dat er kiezers zijn die hun stem uitbrachten door een kruisje te zetten, in plaats van het bolletje te kleuren.”

“Ik begrijp dat Groen Berlaar erg teleurgesteld is met hun verkiezingsresultaat en dat het voor een extra zetel wil gaan, maar de timing is wel heel ongelukkig. Groen vroeg een hertelling aan op de voorlaatste dag van de termijn”, gaat Wellens voort. “De installatieraad van het nieuwe schepencollege en de gemeenteraad stond begin januari gepland. In plaats van onze eedaflegging, mogen wij nu naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen gaan.” Burgemeester Walter Horemans (CD&V) noemt het bezwaar van Groen Berlaar onbegrijpelijk. “Als je denkt dat er bij de telling fouten zijn gebeurd, dan wacht je niet zo lang om bezwaar in te dienen. Op het gemeentehuis was men al gestart met de voorbereiding van de installatieraad op 4 januari. Ook voor het personeel komt dit heel ongelegen. Groen Berlaar toont met deze actie dat het een slechte verliezer is.”