Gemeenteraadsleden Berlaar leggen hun eed af Antoon Verbeeck

23 januari 2019

‘Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.’ In de raadzaal van het gemeentehuis legden vanavond de nieuwe leden van de gemeenteraad hun eed af. Later dan in eerste instantie was gepland. De installatievergadering stond op 4 januari op de agenda, maar omdat oppositiepartij Groen, tevergeefs, een hertelling van de kiesstemmen aanvroeg bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, werd de vergadering uitgesteld. Berlaar was één van de laatste gemeenten in Vlaanderen waar de installatievergadering nog moest plaatsvinden. Putte, waar men morgen de raden installeert, Herentals, Oosterzele, Bilzen en Torhout zijn de hekkensluiters.