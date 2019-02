Gemeenteraad start met 1 minuut stilte voor Christiane Docx (Open Vld) Antoon Verbeeck

12 februari 2019

20u37 0 Berlaar De gemeenteraad van Berlaar is vanavond met een minuut stilte gestart, een eerbetoon aan voormalig gemeenteraadslid Christiane Docx (Open Vld). De liberale overleed gisteren, 11 februari. Ze zou er vandaag 62 worden.

“Christiane was een hele lieve dame met een positieve ingesteldheid. Dit is een verlies voor iedereen”, sprak burgemeester Walter Horemans voor aanvang van de gemeenteraad. Docx duwde op 14 oktober nog de lijst van het Kartel BHG, een samenwerking tussen Open Vld, sp.a en Samba. “Jarenlang was Christiane het boegbeeld van Open Vld Berlaar. Ook bij deze laatste verkiezingen trok ze mee aan de kar als lijstduwer. Ze was een liberaal in hart en nieren en was onze partij trouw in goede en slechte tijden. Haar unieke loyaliteit, gedrevenheid en optimisme zullen we enorm missen in onze blauwe familie, en in Berlaar. Wij wensen haar familie en vrienden heel veel sterkte in deze moeilijke periode”, deelde haar partij eerder al mee.

De afscheidsplechtigheid van Christiane Docx vindt deze zaterdag om 10 uur plaats in de Sint-Rumolduskerk van Berlaar-Heikant.