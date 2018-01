Gemeentediensten vanaf 2018 enkel op afspraak 02u49 0

Sinds 1 januari 2018 werken het Berlaarse gemeentebestuur en OCMW nog enkel op afspraak. "Dit doen we om de burger nog vlotter en efficiënter te kunnen verder helpen", zegt burgemeester Walter Horemans (CD&V).





Met het oog op een toekomstige fusie tussen gemeente en OCMW maken beide besturen verder werk van een geïntegreerde dienstverlening. Sinds 1 januari 2018 gebruiken de gemeentelijke en de sociale diensten daarom dezelfde openingsuren. "We werken voortaan op afspraak om lange wachtrijen aan de loketten te vermijden en je als burger efficiënt en snel verder te kunnen helpen. Trouwens de meeste van de gemeentelijke en sociale diensten werken op afspraak", legt de burgemeester uit. Voor volgende diensten zal je altijd een afspraak moeten maken: Vrije Tijd (Sport & Gezondheid, Jeugd, Senioren, Cultuur, Toerisme), Sociale dienst (OCMW), Omgeving (Stedenbouw, Mobiliteit & Milieu), Openbare Werken, Lokale Economie, Evenementen en uitleendienst. Vanaf 1 januari is er nog maar één uniek loket: het onthaal in het gemeentehuis Markt 1. (WAE)