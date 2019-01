Gemeente waarschuwt voor misleidende reclame Seniorenvoordeelkaart Antoon Verbeeck

30 januari 2019

11u15

De gemeente Berlaar waarschuwt haar senioren voor de Seniorenvoordeelkaart. Uit een advertentie van de kaart blijkt dat het gemeentebestuur het initiatief mee zou ondersteunen. Dat is echter niet het geval. “Heel wat 50-plussers kregen de afgelopen dagen een brief of e-mail over de Seniorenvoordeelkaart. Ook op Facebook verscheen er een advertentie over deze kaart, met daarbij een foto van ons gemeentehuis. Hiermee wordt de indruk gewekt dat de gemeente Berlaar de kaart ondersteunt. Dit is een vals bericht”, deelt de gemeente mee. “De kaart is geen initiatief van het gemeentebestuur, laat je hier dus niet door misleiden. De FOD Economie kreeg al verscheidene klachten binnen over de seniorenvoordeelkaart in verband met misleidende reclame omdat niet altijd duidelijk is welke kortingen je allemaal krijgt.”