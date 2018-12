Gemeente rond aankoop kasteel Berlaarhof af Park gaat open voor publiek, kasteel krijgt sociale invulling Antoon Verbeeck

18 december 2018

16u17 0 Berlaar Het gemeentebestuur heeft zijn handtekening gezet onder de aankoopakte van het kasteel Berlaarhof in de Pastorijstraat. Het bijbehorende park wordt op termijn opengesteld voor publiek en het kasteel krijgt een sociaal-maatschappelijke functie. De gemeente telt 760.000 euro neer voor de aankoop.

Het witte kasteel dateert uit 1858 en was in het verleden eigendom van Ernest Van Dijck, een tenor die optrad in tal van grote operahuizen in de wereld. Tot zijn overlijden in 1923 verbleef de man in Berlaarhof. Nadien volgden er nog een reeks bewoners, maar de laatste jaren stond het kasteel, dat een bewoonbare oppervlakte van 820 vierkante meter heeft en tien kamers telt, leeg. De gemeente Berlaar had al langer een oogje op het kasteel en het park. “In eerste instantie was het onze bedoeling om gans het domein met de bijgebouwen, een boerderij en zomerwoning, aan te kopen, maar dat bleek boven ons budget te liggen. Op een gegeven moment werd het domein opgesplitst in drie percelen en zo aan de man gebracht. Aangezien de vraagprijs voor het parkgedeelte met het kasteel lager kwam te liggen, was het voor ons als gemeente wel een haalbare kaart. Op maandag hebben we bij de notaris de akte ondertekend”, vertelt Walter Horemans (CD&V), burgemeester van Berlaar.

Het kasteel en park, samen goed voor 18.000 m², is zo officieel in eigendom van het gemeentebestuur. “Het is de bedoeling dat we het park openstellen voor publiek en we een groene long krijgen in het centrum. Wat een grote meerwaarde zal zijn voor onze gemeente. Uiteraard komen er zitbanken en we denken aan het installeren van een bewegingspark, maar dat is nog niet concreet. Na nieuwjaar gaan we werk maken van een plan voor het park.”

“Aan het kasteel zelf is er nog heel wat werk aan en de renovatiekost is aanzienlijk. Er dienen nieuwe ramen te komen, het schrijnwerk is aan vernieuwing toe en ook de nutsvoorzieningen zijn verouderd. De timing van de renovatiewerken is momenteel nog onduidelijk”, legt Horemans uit. “Wat wel zeker is, is dat het kasteel een nieuwe invulling krijgt. Als gemeentebestuur verkiezen we een sociaal-maatschappelijke functie, denk aan begeleid wonen of sociale huisvesting. Het kasteel krijgt dus geen commercieel karakter en de komst van een horecazaak is uitgesloten. Een dezer lanceren we een oproep en kunnen geïnteresseerden een voorstel indienen. Eens er een beslissing is gevallen wordt er een erfpachtovereenkomst afgesloten.” De gemeente betaalt 760.000 euro voor het kasteel en stuk park.