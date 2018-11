Gemeente ondertekent Charter Werftransport Antoon Verbeeck

27 november 2018

Het gemeentebestuur van Berlaar heeft het Charter Werftransport ondertekend. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), de Vlaamse overheid, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de bouwsector (Bouwunie, Confederatie Bouw en FeMa) en de lokale overheden slaan de handen in elkaar met een Charter Werftransport. Met dit initiatief willen ze samen bijdragen aan een maximaal bereikbare, leefbare en veilige schoolomgeving tijdens private en publieke bouw- en wegenwerken. “Met dit charter geven we een duidelijk signaal naar aannemers en bouwheren”, verduidelijkt burgemeester Walter Horemans (CD&V). “We vragen hen om zoveel mogelijk, en zeker tijdens de piekmomenten, de omgeving van de scholen en de bebouwde kom te vermijden. Om samen tot een goede oplossing en alternatieve routes te komen, voorzien we een aanspreekpunt waar ze terecht kunnen met al hun vragen.” Het charter benadrukt verder nog het belang van propere werfroutes en een afgedekte lading.