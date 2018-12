Gemeente investeert bijna 12 miljoen in 2019 Antoon Verbeeck

18 december 2018

19u20 0 Berlaar Het gemeentebestuur van Berlaar heeft vanavond het budget voor het jaar 2019 voorgesteld. Volgend jaar zal het bijna 12 miljoen euro investeren. Het Masterplan Sport (3 miljoen), de heraanleg van de Pastorijstraat, Ballaarweg en kerkomgeving (2,5 miljoen euro) en de restauratie van de kerk in het centrum (1,8 miljoen) slokken een groot deel van het budget op.

In 2019 zal de gemeente Berlaar in totaal 11.822.742 euro investeren. Een miljoen euro gaat naar de optimalisaties op het gebied van Ruimtelijke Ordening, 3 miljoen naar de verdere uitwerking van het Masterplan Sport en 2,54 miljoen wordt geïnvesteerd in de heraanleg van de Pastorijstraat, Ballaarweg, kerkomgeving en Markt.

In het onderhoud van de wegen zal zo’n 930.000 euro worden geïnvesteerd. Daarnaast vonden ook onder andere de restauratie van de kerk in Berlaar (1,7 miljoen), het park van Berlaarhof (120.000), de fietsostrade (338.951) en de heraanleg van het Kardinaal Cardijnplein, de Heideroosstraat en Melkouwensteenweg (een half miljoen) hun weg naar het budget 2019.

“De investeringsbedragen zijn bruto bedragen, voor sommige projecten worden er aanzienlijke subsidies toegekend. Het totale bedrag aan subsidies van 2019 tot en met 2024 bedraagt 9.598.476 euro”, geeft schepen van Financiën Stefaan Lambrechts (CD&V) mee.

Onder uitgaven, 14.940.554 euro in totaal, vallen onder andere de goederen en diensten, bezoldigingen en werkingssubsidies. De gemeente ontvangt zo’n 15 miljoen euro, waarvan 8,38 miljoen afkomstig is van belastingen.