Gemeente bekijkt of het publieke wifi kan uitrollen Antoon Verbeeck

13 februari 2019

10u04 0 Berlaar Het gemeentebestuur van Berlaar broedt op het idee om publieke wifi te installeeren. Gemeenteraadslid Giel Van de Zande van oppositiepartij Kartel BHG polste tijdens de gemeenteraad van dinsdagavond naar de plannen.

“Op 5 oktober 2018 nam ik samen met een aantal andere jongeren deel aan het jongerendebat in Den Bokal. In de loop van dit debat ging ik dieper in op een punt dat een enorme meerwaarde kan bieden voor onze gemeente, namelijk het uitrollen van publieke wifi in Berlaar”, sprak Van de Zande. “Tijdens mijn uiteenzetting werd ik meermaals onderbroken door aanwezige schepenen die me zeiden dat ‘dit al in orde was’ en dat we ‘publieke wifi van Europa zouden krijgen’. Bij de bekendmaking van de winnaars op 7 december 2018 van deze eerste selectieronde blijkt dat Berlaar niet geselecteerd is. Ondanks het feit dat 97 gemeenten, ofwel 44 procent van alle Belgische aanvragers, 15.000 euro steun zullen krijgen van Europa. Waarom is Berlaar niet geselecteerd en zal het project nog steeds doorgaan?”

Waarom de gemeente niet bij de gelukkigen was, is voor het bestuur een vraagteken. “Op het moment van de aanvraag bij Europa hadden wij een persoon in dienst die zich met het dossier bezighield. Ik kan hem niet meer vragen wat de precieze reden van de weigering was, want de man heeft ondertussen ontslag genomen”, reageerde burgemeester Walter Horemans (CD&V). “Ondertussen hebben we niet stilgezeten. We hebben regelmatig overlegd met Proximus en Fluvius, die beiden geïnteresseerd zijn om dat te installeren en een eigen voorstel hebben. Als ze met een interessant voorstel komen, wachten we niet op een Europees voorstel. Als er nieuws is, wordt dat zeker gecommuniceerd.”