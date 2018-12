Geldboete met uitstel voor bezit van verboden wapen TVDZM

24 december 2018

11u58 0

Een man uit Berlaar heeft van de rechter in Mechelen een geldboete opgelegd gekregen van 1.600 euro voor het bezit van enkele verboden wapens. De helft ervan wordt gedurende drie jaar uitgesteld. De man moest zich eerder deze maand komen verantwoorden voor het bezit van een airsoftwapen alsook twee messen. De wapens werden aangetroffen tijdens een controle van de politiezone Berlaar-Nijlen. De wapens werden in beslag genomen. De man liet bij de behandeling van zijn dossier verstek gaan. Of hij in beroep zal gaan tegen het vonnis, is nog niet bekend.