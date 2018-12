Geen nieuwe gezichten in toekomstig schepencollege Antoon Verbeeck

20 december 2018

19u18 0 Berlaar In Berlaar werd vanavond het nieuwe schepencollege voor komende legislatuur voorgesteld, al is nieuw niet meteen het juiste woord. Buiten Eddy Verstappen, die niet deelnam aan de verkiezingen, zijn het dezelfde namen als nu.

Burgemeester Walter Horemans (CD&V) ontfermt zich de komende jaren over Algemeen beleid, Burgerlijke stand, Veiligheid, Personeel, Kerkfabriek, Kwaliteitszorg en Innovatie, Officiële contacten, Ontvangsten, Communicatie, Ruimtelijke Ordening en ICT. Jan Hendrickx (N-VA) krijgt de bevoegdheden Openbare Werken, Mobiliteit, Sportinfrastructuur, Patrimonium en Evenementen. De bevoegdheden Financiën, Senioren en Bibliotheek gaan naar Stefaan Lambrechts (CD&V). Zijn partijgenote Suzy Put wordt schepen van Jeugd, Gezin, Lokale Economie en Onderwijs. Nadine Boekaerts (N-VA) zal bevoegd zijn voor Sociale Zaken, Noord-Zuidbeleid, Gezondheid, Sport en Individuele Hulpdossiers.

Schepen Ingeborg Van Hoof (CD&V), die zal waken over Leefmilieu, Dierenwelzijn, Toerisme, Cultuur en Landbouw, stapt na twee jaar uit het schepencollege. “Ik ben de langst zetelende schepen van Berlaar en heb altijd gezegd dat ik na 20 jaar afscheid zou nemen. Ik zal daarna als raadslid in de gemeenteraad zetelen”, aldus Van Hoof, die in 2021 wordt opgevolgd door Willy Beullens, ook geen onbekende voor het schepencollege. De CD&V’er was in de periode 2013-2015 schepen van onder andere Lokale Economie en Jeugd. De laatste vier jaren van de legislatuur neemt hij de bevoegdheden van Van Hoof over, met uitzonderingen voor Toerisme en Cultuur die richting Lambrechts gaan. Beullens neemt dan ook ICT en Ruimtelijke Ordening over van de burgervader.