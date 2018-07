Frontman Faithless komt op 1 augustus 12 juli 2018

02u51 0

Op woensdag 18 juli treden Drave Brown, Hypesquad en Freeee op. Op 25 juli is het de beurt aan Zwartwerk, de Straathonden uit onze regio en Z3N. Op 1 augustus komt niemand minder dan Maxi Jazz van Faithless naar het dorpsplein en daarnaast ook Licious, Gee, Sakso, Wout, Milano en Hansonforce. Op 8 augustus: Crumb en Pie P.Klein en op 15 augustus is het de beurt aan de laatste showband met Patrick Riguelle en The Sangriolas. De muziek start om 19 uur en de inkom is gratis. Behalve voor Maxi Jazz. Inschrijvingen voor het pop-up restaurant kan via dezomervanbalder@icloud.com. (WAE)