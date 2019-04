Fractieleider N-VA Berlaar Thomas Wellens op Vlaamse kieslijst Antoon Verbeeck

04 april 2019

12u09 2

Fractieleider van N-VA Berlaar in de gemeenteraad Thomas Wellens is op 26 mei kandidaat voor de Vlaamse lijst van zijn partij. De 31-jarige werkt als kabinetsadviseur leefmilieu en klimaat voor de Antwerpse gedeputeerden Luk Lemmens en Jan De Haes. Als ingenieur biochemie, met bijkomende opleidingen over klimaat en waterbeleid, en natuurliefhebber wil hij werken aan meer en betere natuur in Vlaanderen. “Ik ben enorm blij met deze kans. Zo kan ik met de steun van onze partijtoppers werken aan een gedegen milieu- en klimaatbeleid, want het is 5 voor 12. Kiezen we voor de groene perceptie of gaan we voor een degelijk en wetenschappelijk onderbouwd beleid? Enkel met de tweede optie kunnen we van ons Vlaanderen een fantastische regio maken waar plaats is voor topnatuur dichtbij de mensen thuis. Zo kunnen stadsrandbossen in Vlaanderen voor een welgekomen verademing zorgen voor de volgebouwde steden. Zo kunnen straatbomen bijdragen aan een betere luchtkwaliteit, zorgen ze voor koelte tijdens de warme zomermaanden maar ook vooral voor een aangename leefomgeving.”

Meer over Vlaanderen

milieu

politiek