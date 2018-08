Fietspad tussen Berlaar en Kessel feestelijk ingehuldigd 01 september 2018

Gisteren was het feest op de grens van Kessel en Berlaar. Na meer dan 1 jaar kon er eindelijk terug van Berlaar naar Kessel gereden worden. Er werd een veilig en vrijliggend fietspad aangelegd. "Mooi fietspad", reageerden de bewoners. De Nijlense burgemeester Paul Verbeeck stipte aan dat het de eerste keer was dat Nijlen met buurgemeente Berlaar samenwerkte voor openbare werken. Fietspad en aanleg van nieuwe rioleringen kosten 1,2 miljoen euro waarvan de Vlaamse overheid 80% subsidieerde. Aan herberg De Boekt werd het lint doorgeknipt door députés en burgemeesters met in hun kielzog de Berlaarnaren en Kesselaars. Harmonie Culturalia zorgde voor de feestelijke noot en De Boekt voor drank en hapjes. (WAE)