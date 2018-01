Ex-burgemeester (98) overleden SOCIALIST JOS HOUBEN ZAT 47 JAAR IN GEMEENTEPOLITIEK BERTJE WARSON

02u45 0 Foto RV Oud-burgemeester Jos Houben. Berlaar Ereburgemeester Jos Houben is zondag 7 januari op 98-jarige leeftijd overleden in Woonzorgcentrum Sint-Augustinus in Berlaar. Hij was 47 jaar lang, van 1947 tot 1994, actief in de Berlaarse politiek voor de BSP, later SP en s.pa, waarvan 24 jaar als burgemeester. Er ligt een rouwregister in het gemeentehuis. Zaterdag volgt de begrafenis om 10 uur.

Jos Houben ligt opgebaard in het gemeentehuis, een vervulling van zijn wens. "Ik was amper vijf jaar toen mijn grootvader burgemeester van Berlaar werd. Dat was in 1971. Heel Berlaar was versierd en vierde feest en ik reed mee in de stoet in een Ford Mustang", vertelt kleinzoon en voormalig waterskikampioen Jef Houben "Ik denk dat heel Berlaar buiten stond te kijken. Mijn grootvader werd op handen gedragen. Hij zorgde er voor dat Berlaar (in de jaren 70, red) niet moest fusioneren zoals andere gemeenten. Tot vandaag zijn de Berlarenaren daar nog fier op."





Jef heeft goede herinneringen aan zijn grootvader. "Wij waren twee handen op één buik. Hij werkte dag en nacht. Ondanks hij het altijd druk had was mijn grootvader mijn grootste supporter. Ik was tweemaal Europees Kampioen waterskiën, in 1983 en 1988. Hij volgde mij tot in Australië. Grootvader was een voorbeeld voor velen. We zullen hem missen, maar we hebben prachtige herinneringen."





Krijgsgevangene

Jozef Frans, bekend als Jos Houben, is geboren in februari 1919. Na zijn studies aan de arbeidershogeschool in Brussel werd de zoon van een kruidenierster maatschappelijk assistent. De Tweede Wereldoorlog bracht hij gedeeltelijk door in Stalag4a in Duitsland, als krijgsgevangene. Na afloop van de oorlog werd hij gewestelijk secretaris van het socialistische ziekenfonds. In 1973 schopte hij het tot secretaris-generaal van de federatie Mechelen-Turnhout. Van 1965 tot 1970 zetelde hij voor de SP in het gemeentebestuur als schepen van Openbare Werken. In 1971 werd Houben burgemeester. Hij droeg de sjerp 24 jaar lang. In 1994 verliet hij de politiek.





Straatnaam

Ook buiten Berlaar was het politiek engagement van de oud-burgemeester merkbaar. Van 1954 tot 1977 was hij provincieraadslid en van 1977 tot 1984 zetelde hij als rechtstreeks verkozen senator in de Belgische Senaat. "In 2014 toonde het Berlaarse gemeentebestuur zijn erkenning voor al deze verdiensten en noemde een nieuwe straat in de verkaveling Balderdorp naar hem, de Frans Jozef Houbenstraat. Jos was burgemeester voor iedereen. Gedurende 47 jaar stippelde hij mee het beleid van de gemeente uit. Hij legde daarmee stabiele fundamenten waar Berlaar tot vandaag de vruchten van kan plukken", vertelt burgemeester Walter Horemans (CD&V). "Het gemeentebestuur van Berlaar wenst familie en vrienden oprecht veel sterkte bij dit verlies. Jos' vrouw Paula overleed twee jaar geleden. Hij laat een zoon, kleinkinderen en achterkleinkinderen na. Velen zullen zijn hartverwarmende persoonlijkheid missen", vervolgt Horemans.





Inwoners kunnen vanaf vandaag een rouwregister tekenen in de hal van het gemeentehuis. Groeten kan zaterdag in het gemeentehuis vanaf 9.15 uur. Daarna wordt afscheid genomen om 10 uur in de Sint-Pieterskerk.