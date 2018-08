Eerste Rock Balder voor kinderen met beperking 04 augustus 2018

02u47 0 Berlaar De zussen Pauline en Anne-Marie starten dit weekend de eerste Rock Balder voor kinderen met een beperking. Dat doen ze met hun nieuwe 'vzw Cultuurhuis Station Balder' aan het - hoe kan het ook anders - oude stationsgebouw in Berlaar.

Kinderen met een beperking: ze bezorgen hun ouders toch ook wat kopzorgen, want wie zal er voor de kindjes zorgen als mama en papa een dagje ouder worden (of er niet meer zijn)? Rudi Wouters en Rosie Candela, die met toffe knaap Francis (10) zelf een kindje met beperking hebben, staken de koppen bijeen met andere ouders. Samen richtten ze vzw Casa di Colore op, die een tehuis voor kinderen met een fysieke en mentale beperking wil realiseren.





Steentje bijdragen

Zussen Anne-Marie en Pauline willen hun steentje bijdragen en organiseren met hun vzw Cultuurhuis Station Balder het mini-festival Rock Balder. Gisteren ging de eerste dag van het festival van start en dat werd meteen een overdonderend succes. Kindjes met een beperking en hun ouders leefden zich uit op de coole muziek en de toffe sfeer.





De Nieuwe Snaar

Vandaag gaat het feestje verder vanaf 13 uur. Staan onder meer op het programma: 'Silence of the Amps', Kris De Smet van De Nieuwe Snaar, De Nuttelozen van de Nacht en Joe Pilar. Wie zin heeft in een stevig feestje en nog geen plannen heeft, weet waarheen. De toegang is gratis en iedereen is meer dan welkom.





(WAE)